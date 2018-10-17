〈北部〉羅東都計變更案 林姿妙、陳金德交鋒

2018-10-17

〔記者張議晨、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「變更羅東都市計畫（公設用地專案通盤檢討）案」，計畫將羅東鎮公所右前方，即鎮立立體停車場所在的商業區土地，變更為廣場用地，引發鎮公所不滿，羅東鎮長林姿妙昨親上火線，指商業區變更為廣場後，土地變得毫無價值，請縣府三思；代理縣長陳金德反批林姿妙別為自己小金庫，犧牲羅東鎮民權益。

改善交通 商業區擬變更廣場

羅東鎮立立體停車場土地約一０九三坪，縣府盼變更為廣場，改善當地交通、環境問題，營造優質商圈；羅東鎮公所認為，這筆土地緊鄰羅東夜市，暫作停車場使用，變更為廣場雖可維持原本使用，但對招商引資有諸多限制，影響羅東鎮商業發展。

價值差很大 林姿妙喊「顧鎮產」

位在羅東鎮公所右前方的立體停車場、原台汽公司機關用地，變更為廣場用地，林姿妙不以為然，她指立體停車場一年收入約兩千萬元，目前是商業區，公告現值將近四億七千五百萬元，變更為廣場用地幾乎毫無價值。

林姿妙說，她上任以來沒賣過鎮有土地，為了捍衛鎮民財產，必須站出來「顧鎮產」；羅東鎮代會主席何建東批評縣府用強硬方式，將商業區硬變更為廣場，對鎮民不公平。

陳金德：不影響收益 除非變賣

陳金德說，羅東鎮立立體停車場，預計四年後才會改為廣場，未來仍可出租辦活動，不影響公共造產收益，除非林姿妙想「賣鎮產」，否則不會影響鎮公所收益。

停車場成「小金庫」？ 公所否認

陳金德抨擊羅東鎮立體停車場成了林姿妙、何建東的小金庫，受益的只是這兩人，如果改為廣場，受益的就是所有羅東鎮民，甚至是全體縣民，不要為了小利益而犧牲大利益，應把握羅東鎮改變的契機。

針對陳金德的批評，羅東鎮公所澄清，鎮立停車場收益均列入公共造產歲入預算，經鎮代會審議才能使用，沒有所謂私人小金庫問題，把商業區變更為價值較低且被限制使用的廣場，造成羅東鎮財產損失，相信鎮民也不同意這麼做。