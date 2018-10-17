〈北部〉苗栗選務人員缺1400人 縣府將從優敘獎

2018-10-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕年底公投綁地方公職人員選舉將屆，苗栗縣選務人員仍缺一千四百多人，人力恐吃緊。苗栗縣政府民政處長彭基山昨天指出，選罷法規定投開票所管理員須半數以上為現任公教人員，為提高教師擔任選務工作意願及誘因，中選會規畫補假二天的代課費用，苗縣府加碼代課費和找代課老師全由縣府負責，並從優敘獎，鼓勵公教人員多參與選務工作。

苗縣議員詹運喜昨天在總質詢關心，年底公職人員選舉選務人員人力吃緊問題，恐讓開票時程有所延誤，並指許多民眾對基層選舉與公投的投票方式與順序仍不清楚，要求民政處加強宣導。

彭基山指出，選罷法規定投開票所管理員須半數以上為現任公教人員，但這次選舉，受年金改革影響，公教人員參與意願相當低，尤其頭份、竹南及苑裡鎮缺額最多。

彭基山表示，中選會規畫提高選務工作津貼及補假二天、從優敘獎鼓勵公教人員參與選務工作，由於教師補假還需找人代課，鐘點費一天約一千八百元，補假對老師誘因不高，為考量教師權益，苗縣府已開會決定教師補假的代課經費，採公家付錢及找代課老師方式辦理，總經費約五百七十六萬元，由苗縣府支付，藉以鼓勵教師多參與選務工作。

彭基山說，年底選舉主任管理員可領四千八百八十元、主任監察員四千零九十元、管理員三千四百元、監察員二千六百元，將加強向公教人員宣導。至於投票空間規畫及動線部分，也會加強宣導。