〈北部〉公投綁大選 先領選票再領公投票

2018-10-17

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今年公投綁大選，公投案有九件，新竹縣議員陳栢維昨天總質詢時，除關切竹縣選務人力是否已足，還有大選選票和公投票如何領取，面對公投議題時，民眾可不可以拒領，或可只領特定關心的議題公投票？新竹縣政府民政處處長、新竹縣選委會總幹事吳聲祺說，年底選舉，先領五合一選舉的選票、投票後，再領取公投票、投票。

竹縣選委會：兩項投票均可選擇性領取

至於是否可選擇性領取公投票，吳聲祺表示，不僅公投票，就是五合一的選票，選民均可選擇性領取，不過，選務人員不宜當場「提點」選民的這個權利，以免被誤會在干擾或影響選舉。

吳聲祺指出，會把相關法條中對投票人權利義務的規範文字，放大後張貼在各投開票所入口處，吸引前去投票的鄉親注意以為提醒。另外也會透過公所、村里幹事以及村里長等加強對鄉親宣導。

竹縣選民最多可以領取14張選票

吳聲祺說，新竹縣今年地方公職選舉共有五張選票，公投則有九案九張。因此選民最多可以領取十四張選票，但依選罷法規定，選民可自行決定要投的選舉「種類」，也就是到底要投幾張票，是由個人自己決定的。

所以地方公職選舉部分，鄉親可以選擇領「零到五張」選票；全國性公投則可選領「零張到九張」公投票。整個現場的布置是：進入投票所後先五合一的領票和圈、投票處，投完五合一，接著領公投票，圈、投完公投票後離開。

離開投票所 就不能再要求補領補投

只是選民要特別注意的是，因為依法選民只能進入投票所一次，所以進去後，選民如果表達不願意領全部的選票，經過選務人員確認且在選舉人名冊上註記，離開投開票所後，選民就不能再回頭要求補領、補投。