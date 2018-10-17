〈北部〉苗市風箏節 週六登場飄客家味

2018-10-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市公所舉辦的風箏文化暨客家美食節系列活動，將於二十、二十一日登場，可換購苗栗限定風箏和美食消費券，供民眾大啖客家美食。苗栗市公所昨天先安排特色造型風箏「桐花妹」、「阿弟牯」、與行政院客委會客家腳踏車風箏亮相，吸引目光，充滿濃濃客家味。

唯一以客家元素為主軸

苗栗市公所舉辦的「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節，已經連續舉辦八年，二十日起連兩天在苗栗市河濱公園盛大登場，為目前唯一以「客家」元素為主軸風箏節，除台灣在地高手，將邀請英國、德國、印尼、越南、新加坡、日本、泰國、中國等地風箏好手同場競技。

苗栗市長邱炳坤與苗栗市代會主席賴桂煖等人昨天一起放飛以苗栗市特色公仔「桐花妹」、「阿弟牯」為型的風箏，超可愛的造型，讓人感到好療癒。

客委會腳踏車風箏 隨風飄揚

另外，客委會的腳踏車風箏隨著秋風飄揚，宛若自行車好手在空中奮力騎乘自行車，顯得十分動感。而客家甕、客家斗笠風箏更將風箏節的客家元素完美呈現，有著濃濃客家風。

苗栗市長邱炳坤說，活動當天的客家風箏嘉年華會，客家響弓風箏、客家小子、客家花布龍、客家衫、客家斗笠、客家甕等客家特色風箏將同步升空；而備受小朋友喜愛的超人、貓女、蝙蝠俠等大型軟體風箏也適合親子同遊。

邱炳坤指出，活動當日的風箏觀摩秀以「箏慶」為題，包括台灣八角響弓、越南傳統風箏、「龍」主題的串型氣囊龍風箏、印尼的酷龍、陽江的「龍頭吐火」，以及客家花布龍等，呼應苗栗市（火旁）龍文化。

而活動當天也安排客家美食、風箏放飛活動供民眾體驗，消費券與兌換方式，可洽苗栗市公所037-331910。