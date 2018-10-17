〈北部〉《桃園》彩繪古早味 南通後巷接管換新裝

2018-10-17

〔記者陳昀／桃園報導〕乘著時光機穿越到五○年代！有別於桃園區藝文特區的高樓大廈，鄰近的南通社區多為傳統平房，還毗鄰南崁溪，地方將此處稱為「五百戶」，該社區居民都同意污水下水道後巷接管、預計明年一月底就能完成，市府水務局推動特別企劃，在美化後巷時彩繪「古早味壁畫」，讓居民和路過的民眾都能回味台灣的老時光。

特別企劃彩繪 懷舊、童趣壁畫

市府水務局長劉振宇說，南通社區共有四十五條後巷、約六百五十戶，里長及社區民眾都有高度共識配合污水下水道用戶接管，預計明年一月就會全數完成接管；水務局為此推出特別企劃，以「南通時光機」為主題進行後巷環境改造，請來專門繪製傳統電影海報的在地老畫師，繪製懷舊、童趣的壁畫，讓經過的人都能穿越時光，重溫淳樸年代。

市民意願提升 又有10多組報名

水務局污水工程科長黃浩珽說，近來水務局接連在桃園區同安街一八三巷、南通社區推出後巷美化及牆面彩繪，並提供免費鑑界服務，經過宣導，有意美化後巷的里及社區變多了，一個多月來已有十多組向水務局報名，水務局將依條件篩選、排序，明年度已編列一千五百萬元預算，至少會完成三十條後巷美化。

黃浩珽指出，除了配合後巷用戶接管的必要條件，也會依寬度、公共性、周邊共識等條件進行篩選，像是鄰近公共設施、後巷前後貫通等都會優先考量，但彩繪不適用於所有後巷，若寬度不足、亮度不夠也無法呈現效果，大多還是推廣地面馬賽克樣式。