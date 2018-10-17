〈北部〉《桃園》龜山國小成立棒球故事館 16年光輝史

2018-10-17

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區龜山國小今年創校滿百年，成軍十六年的少棒隊戰績卓越，校方在百年校慶成立「龜山國小棒球故事館」，展示少棒隊隊史第一個冠軍杯、全國冠軍杯及二○○九年美國威廉波特世界賽亞軍獎牌、美國職棒大聯盟主辦的「2018 MLB CUP」冠軍杯、歷年球衣等。

目前效力於美國職棒教士隊的宋文華、中華職棒中信兄弟的高宇杰，就是打下二○○九年威廉波特榮耀的班底球員。

教局補助50萬 活化廊道有意義

校方將教學大樓二樓會議室外約十四坪大的廊道活化成棒球故事館，五十萬元設置經費由市府教育局補助，校長楊雅真說，一年多前開始有這個構想，便與總教練李政達著手收集資料，並聯絡畢業球員將手套、球棒寄回；龜山少棒隊現已名號響亮，但二○○二年成軍之初，也曾經歷過「狂輸球的日子」，隊史第一個冠軍杯「九十一年桃園縣週末三級棒球對抗賽國小軟式組第一名」，是連輸十七場比賽後拿到的首冠，成軍五年後終於拿到隊史第一個全國冠軍「第十四屆關懷杯棒球錦標賽少棒組冠軍」。

16年6款10號球衣 全藍受青睞

棒球故事館內也展示少棒隊十六年來的六款十號球衣，楊雅真笑說，十號是隊長的號碼，有趣的是，只有現役的全藍球衣穿上後攻無不克，至今都沒有再改款；校方另收集四十支球員練習、比賽用的球棒做為天花板裝飾，象徵一路以來的努力不懈，而早年畢業的小球員，已有多人活躍職棒界，包括效力於日本職棒樂天金鷹隊的宋家豪、日職讀賣巨人隊的廖任磊、美國職棒教士隊的宋文華、中華職棒中信兄弟的高宇杰等，相信少棒隊的故事還會繼續寫下去。

楊雅真說，這兩個獎杯都是隊史上的重要時刻，也感謝百週年校慶主委、華歌爾董事長陳國鎮於二○○七年關懷杯資助球員十萬元旅費，開啟了龜山少棒隊的冠軍之旅，此後贏得的獎杯不計其數，更於二○○九年打進威廉波特獲得國際組冠軍，並在世界賽取得亞軍，創下台灣二○○三年重返威廉波特至今最好的成績。

以國小少棒隊來說，龜山國小是繼台東紅葉少棒隊，第二個成立故事館的少棒隊，也是桃園市三級棒球隊首創。