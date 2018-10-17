〈北部〉五峰清泉風景區現地測量 多出千坪土地

2018-10-17

〔記者廖雪茹／五峰報導〕新竹縣五峰鄉清泉風景特定區的腹地狹窄，而限制發展，現在卻從天上掉下來一份禮物！代理鄉長靳邦忠表示，經確認，上坪溪畔現作為第二停車場的土地，多屬於未登錄地，公所準備將該地登記為開放性公益設施使用的原住民保留地，向經濟部國有財產署申請優先撥用。

原以為河川地 測量後未登錄地

靳邦忠指出，第二停車場過去是閒置空地，由水利署第二河局加強防波堤，因此公所原以為是河川地，僅做初步整平，但竹東地政事務所日前現地測量，該區面積為五千七百八十九平方公尺、約一千七百四十八坪， 其中未登錄地四千四百七十一平方公尺、約一千三百五十二坪，其他近四百坪屬私有地。此消息讓公所大為振奮，積極爭取撥用。

公所：將向國產署申請無償撥用

靳邦忠說，此案日前經立委高金素梅邀集相關單位協調，國有財產署同意實測完畢後，由鄉公所列舉理由函文請求無償撥用。縣府建議，將以提供原民活動集會場所為理由，將該地登記為開放性公益設施使用的原住民保留地，向國有財產署申請優先撥用。同時，私有地主也初步同意無償提供公所使用。

如此一來，既可彈性作為鄉民活動廣場使用，如各種傳統祭典、運動會、臨時性部落市集等，必要時也可作為災害緊急避難場所，目前公所正積極辦理。

彌補風景區腹地狹窄問題

靳邦忠表示，現有部落市集僅約五百多坪，該未登錄地是兩倍大，未來經完成撥用，清泉腹地將大為增加。而為了強化安全，二河局已同意近期將修正上坪溪河道、整理河床，在上游堆高石塊，同時補強該地的邊坡防護，以避免洪水沖刷。