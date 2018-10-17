〈北部〉新竹市補助4歲幼教費 入園率大增

2018-10-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府九月起實施四歲幼兒學費補助福利措施，除中央補助五歲免學費政策，加碼補助四歲幼兒就讀竹市公立幼兒園免學費，就讀非營利及私立幼兒園每年補助學費三萬元，教育處統計，此項四歲幼兒教育補助措施，確實帶動四歲幼兒入園率達近九成，已有五千三百多個家庭受惠。

林智堅：減輕年輕父母經濟壓力

市長林智堅說，竹市是座年輕城市，市府今年已編列七千五百萬元幼兒補助預算，只要今年四歲幼兒不論就讀公私幼都有學費補助，就讀竹市公立幼兒園免學費，非營利及私立幼兒園則上、下學期各補助一萬五千元、合計每年補助三萬元，該福利措施比中央提早實施一年，希望替年輕爸媽減輕經濟負擔。

公幼免費 讀私幼一年補助3萬

市府教育處表示，中央公共化教保政策上路，今年只補助就讀公幼、非營利及準公共化幼兒園的幼兒，明年八月起才會補助二到四歲托育津貼。為彌補今年就讀一般私幼的家庭領不到補助的過渡期，竹市已率先通過預算，補助四歲幼兒就讀私幼教育費用，一年三萬元。

較中央提前1年實施 逾5300戶受惠

教育處表示，教育部只補助五歲幼兒免學費，市府較中央提前一年實施四歲幼兒學費補助，這項措施已讓竹市五千三百多個家庭受惠，四歲幼兒入園率去年同期不到八成，今年增加了十％，入園率近九成，確實達到讓竹市幼兒教育向下延伸目標。

入園率達9成 落實教育向下延伸目標

教育處表示，四歲幼兒的爸媽只要其中一方設籍竹市半年以上，幼兒設籍竹市並就讀竹市合法立案幼兒園，就可享有公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每年補助學費三萬元。家長透過幼兒園申請，補助款將直接匯入家長帳戶，免去幼兒園需提領大筆現金轉發給家長的情形。

此外，市府也向中央爭取前瞻計畫經費，利用閒置或新增的教室增設公共化托育服務量，預計兩年後可增加到一千三百六十六個非營利及公幼名額，希望多管齊下，鼓勵年輕人生育。