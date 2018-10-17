〈北部〉《桃園》牽手70年秘訣 絕對不吵隔夜架

2018-10-17

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區老人會昨舉辦重陽節敬老大會，席開百桌歡慶重陽並頒獎表揚金婚夫妻及八十歲模範老人、九十歲健康代表等，唯一一對結褵七十年白金婚的林源琛、林簡梅夫婦牽手入場，九十三歲的林源琛大方當眾親吻八十九歲的老伴臉頰曬恩愛，掀起全場高潮，甜蜜的畫面羨煞旁人，更對兩人夫妻相處之道十分感興趣。

林源琛、林簡梅夫婦育有四子四女，夫婦倆身體都很硬朗，現住大溪區福安里，可以自己料理三餐和照料日常生活，並未與兒孫同住，夫妻倆每天清晨五點起床就攜手到住家附近的兩蔣文化園區散步，還會自己種菜吃。

林家的四個兒子林本堅、林本志、林本哲、林本爕，昨一早偕同另一半盛裝陪同父母與會領獎，四對兒媳每週輪流回家陪伴父母吃飯，是鄰里眼中的模範家庭。

林源琛從前大溪鎮公所兵役課課員退休，長子林本堅、次子林本志也都曾在大溪鎮公所服務，也已退休，叁子林本哲在大溪開設補習班、么兒林本爕擔任銀行襄理，一家人昨出席重陽敬老表揚大會，與場內用餐的老人家大都熟識，忙著串場敘舊、場面熱絡。

林源琛的四個兒子透露，爸爸早年受日本教育，多少有點大男人主義，但是對媽媽很好，兩人相處融洽，尤其絕對不吵隔夜架，對子女而言，有這樣一對甜蜜的老爸和老媽，真的是件幸福的事。