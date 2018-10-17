〈北部〉《桃園》桃園區51位人瑞冠全市 中壢47居次

2018-10-17

〔記者李容萍／中壢報導〕今天是重陽節，市府社會局統計，市轄六十五歲以上老年人口達廿四萬八○九七人，百歲人瑞二四○人，今年共發出重陽敬老禮金五億一七六八萬四千元；其中，男人瑞一○四人、女人瑞一三六人，較升格前的二○一三年增加九十七人，與去年相較則增加卅一人，最高齡者是楊梅區的羅徐阿妹一一一歲；市長鄭文燦昨前往中壢區水尾里向剛滿百歲的人瑞韓寳順祝壽，而和韓伯伯一樣今年滿百歲人瑞多達八十六人。

復興區和去年一樣 掛零

各行政區中，以桃園區百歲人瑞五十一人居冠，中壢區四十七人次多，八德區、平鎮區各有廿二人居第三，龜山區廿人、大溪區十七人、龍潭區十三人、楊梅區十二人、蘆竹區十一人，大園區、新屋區同為十人，觀音區五人，復興區和去年一樣掛零。

社會局長古梓龍表示，隨著人口老化、社會及醫療進步，百歲人瑞正逐年增多，市府持續推動各項老人福利服務，有「六十五歲以上老人健保費補助」、「重陽節敬老禮金」、「老年市民三節禮金」等，也擴增社區照顧關懷據點、長青學苑、補助老人會文康活動、鼓勵高齡志工等，增進長者的社會參與。

促辦敬老卡 有點數可用

古梓龍說，市府同時鼓勵老年市民申請「敬老卡」，由市府補助每人每月八○○點數，可搭乘與市府簽約的公車路線及桃園機場捷運，另持續致力發展多元性、在地性及便利性的老人福利措施和活動，與社會大眾一起敬老、尊老，營造高齡友善社會。

鄭文燦昨代表總統府暨衛生福利部致贈百歲人瑞韓寳順敬老狀、金鎖片，以及市府的金戒指、獎座及重陽禮金兩萬元等禮品，同時與韓寳順一起包水餃、吃水餃，場面溫馨。

韓寳順與小他十五歲的妻子韓張月明，育有二子一女，長子曾於桃園機場服務、次子曾開麵包店，現都已退休，次子目前擔任水尾里鄰長，女兒任職健保署，內外孫共有九人，已傳承至第四代，其中孫輩五人都任公職，韓寳順不僅是兒女心中的好父親，也是好爺爺、好阿祖。

人瑞談養生 凡事不計較

家人說，韓寳順沒有甚麼特別的養生之道，就是三餐正常、少量多餐、簡單飲食，平常多以麵食為主，早餐喜歡吃玉米粥、不忌口也不暴飲暴食，且睡眠充足、凡事不計較，偶遇不順心的事情也不會與人爭執，常保好心情，多運動，自己可以做的事都儘量自己動手。