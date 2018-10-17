〈中部〉努力40多年 酒駕丟了總經理寶座

2018-10-17

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣一家信用合作社的林姓男子，努力四十多年，從見習生一路爬升到總經理，卻因酒後開車擦撞路邊汽車，被法院依公共危險罪判處徒刑二月，宣告緩刑三年，林男花錢消災，卻沒想到被信用合作社解任，氣得向法院提起「確認聘任關係存在」訴訟；法官卻認為，法令規定犯罪被判處有期徒刑，緩刑期滿未逾三年，不得擔任經理人，林男還在緩刑中，包含在「緩刑期滿未逾三年」，判決林男敗訴。

判決書指出，林男從信用合作社的見習生做起，歷經雇員、助理員、辦事員、襄理、副理、經理，於二○一二年升任總經理，卻在二○一六年四月酒駕於彰化市擦撞路旁汽車，酒測濃度高達一．○七毫克，彰化地院判處徒刑二月，可易科罰金六萬元，宣告緩刑三年，條件是支付公庫八萬元，林男選擇緩刑，繳納公庫八萬元。不料，二○一七年信用合作社召開第八次理事會，決議解除林男的總經理職務，且不再聘僱林男擔任員工；林男認為該決議違法，向法院提起訴訟。

彰化地院審理時，林男主張，「信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法」第七條規定，犯罪宣告有期徒刑，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿尚未逾三年，不得擔任經理人，此一規定違反母法「信用合作社法」而無效，且不論犯罪類別，把所有犯罪都涵蓋，限制人民工作權，亦違反憲法而無效。

彰化地院卻認為，總經理不屬於勞動基準法規範的勞動契約關係，而是私法的委任關係，「任何一方，得隨時終止委任契約」，理事會決議解聘林男，並未違反相關法令，據此判決林男敗訴。

林男上訴台中高分院，二審認為，上述選聘辦法並未違反母法或牴觸憲法，緩刑期滿三年內，不得擔任經理人，雖未納入「緩刑期間」，但林男還在緩刑中，亦包含在「緩刑期滿三年內」，駁回林男上訴，可再上訴三審。