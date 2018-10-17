〈中部〉太陽餅文化節 魚池紅茶業者助陣

2018-10-17

〔記者張菁雅／台中報導〕一年一度的太陽餅文化節廿日將在文心森林公園登場，共有八十家業者參與。經發局昨日表示，除了台中糕餅業者，今年也邀請日月潭魚池鄉紅茶業者共襄盛舉，將帶給民眾一場「茶與餅」的饗宴，現場還有「買一送一」回饋活動。

週六於文心森林公園舉行

市府昨天舉行太陽餅文化節宣傳活動，副市長林依瑩、經發局長呂曜志、觀旅局長陳盛山與台中糕餅公會理事長周子良等人共同邀請民眾參加。

林依瑩表示，太陽餅文化節每年不僅為廠商創造百萬元以上業績，也打響台中糕餅的名號，今年呼應即將登場的花博盛會，現場將展示店家製作的花博金餅，更邀請南投日月潭魚池鄉紅茶業者一起參與，創造台中的精緻生活。

推買一送一 還能參加摸彩

呂曜志則說，這次活動推出買一送一活動，喜歡糕餅的市民可以踴躍前往，如果還是買不夠，在花博期間可以憑花博卡或花博門票，到糕餅公會的會員店家購買，店家將提供優惠。

經發局指出，太陽餅文化節活動時間為廿日上午十點至下午五點，陳允寶泉、九個太陽、阿聰師、嘉味軒、阿明師、丰丹等知名店家都會參與，當天前一百名憑花博卡現場消費，即可享有百元購物金，消費滿額還能參加摸彩，獎品包括電動機車、液晶電視、Switch、平板電腦、飯店住宿券等。