〈中部〉光影藝術節 3D光雕秀舊城翻轉

2018-10-17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接台中鐵路高架化全線通車，台中市與台鐵舉辦「二○一八台中光影藝術節」將於週五（十九日）晚間在台中舊火車站開幕，展開三天的精采３Ｄ光雕秀，以光影述說台中歷史、火車站故事、花博意象與城市願景，車站也結合綠空鐵道舉辦音樂會、光雕展覽及光影互動遊戲，讓民眾從早玩到晚。

週五晚間起 台中舊火車站前連三天

台中舊火車站的古蹟立面在晚間七點到九點半上演３Ｄ光雕秀《驛起．花亮》，每半小時上演十分鐘，首先將台中老照片投射上百年台中火車站，敘述台中歷史，第二段光雕投影敘說台中從一九○八年起到二○一八年三代火車站的故事，有月台上站長指揮的雙手、哨音響起、火車到站及乘客在車廂，看到台中城市的景象，刻劃車站百年建築。

第三段述說現代台中多元族群融合、世代交融的發想，接著是結合即將開幕的世界花卉博覽會，投影市花文心蘭等萬花齊放，繁花似錦的花都城市；最後則是展望台中市的未來，光雕投射水湳智慧城、綠美圖，並投影市徽與動畫，做出絢麗魔幻效果，帶領市民看見猶如萬花筒般，體驗風情萬種的台中魅力。

今年台中光影藝術節慶祝台中火車站新舊三代車站同堂，結合綠空鐵道活動，舊站內的月台有綠空願景模型、沙盤光雕等城市願景展，設置投影及雷射光等創作媒介，帶領民眾走入一九○八年台灣西部鐵路縱貫線通車時期的迷人歷史場景，做百年時空旅行。

舊站內綠空鐵道 有市集、音樂會

舊站內的綠空鐵道（站內舊鐵道）則有市集、音樂會，邀請茄子蛋、農村武裝青年、小老鷹樂團、bike腳踏車樂團等歌手唱出對新世代的情感，用音樂連結跨越百年的時空；另外還有可愛花系列裝置藝術。活動詳情可上文化局官網查詢。