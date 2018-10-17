〈中部〉清晨四點就來排隊 鹿港小吃宴450桌完售

2018-10-17

〔記者湯世名／彰化報導〕全國轟動的彰化縣「鹿港小吃宴」昨天上午八點半開賣，全部四五○桌包括現場、網路與傳真報名「搶翻天」，現場報名有民眾清晨四點就來排隊，網路報名更是在開賣後三十秒內完售，搶不到的民眾「哀鴻遍野」，只能明年再來。

邁入第7年 下週六、日晚間上菜

邁入第七年的鹿港小吃宴將於二十七、二十八日兩天在鹿港鎮「文小五」預定地舉行，晚間六點上菜，今年全部四五○桌包括，現場報名一○○桌，傳真報名二五○桌，網路報名一○○桌，每桌三千元，可以吃到蝦猴酥、蚵捲、烏魚子、黃金貝、麵線糊、鴨肉米糕在內的二十九道小吃，以及麵茶、牛舌餅、鳳眼糕等伴手禮。由於採現場、傳真與網路報名，且每人限定報名一桌，因此有不少民眾全家總動員搶桌。

傳真報名半小時、網路報名30秒搶光

現場排隊部分，昨天上午發放號碼牌，鹿港鎮公所前已大排長龍，有民眾清晨四點就來排隊，由於僅一○○桌，排不到的民眾都說：「實在太難排了！」他們早上不到六點就來排，沒想到竟然有人四點就來；傳真報名方面，六台傳真機更是從早上八點半報名開始就沒有停過，二五○桌在九點完售；網路報名更誇張，開賣才三十秒就完售。

「桌數還是太少了！」一名從田中鎮遠道而來的蕭姓民眾說，他每年都有報，但是沒有一次成功，傳真電話都佔線，現場報名也搶不贏，由於今年小吃宴是晚上，希望往後也能夠加辦中午場，或是桌數再增加。

搶到位子的陳姓民眾說他「凌晨四點半就來排隊！」結果竟然有人比他更早來，讓他一度冒冷汗，幸運的訂到一桌小吃宴，將作為家庭聚餐。

鹿港鎮長黃振彥表示，今年鹿港小吃宴報名又是「秒殺」完售，歡迎民眾來品嘗鹿港美食，順道暢遊鹿港小鎮。