〈中部〉環保酵素治優養化 鹿谷麒麟潭「水噹噹」

2018-10-17

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鄉優養化嚴重的麒麟潭，在官民同心協力祭出「環保酵素法」歷經五個多月，原本水質污濁、惡臭問題，已獲大幅改善，社區民眾更計畫成立「麒麟潭促進觀光保護協會」，避免潭中水質淨化成果曇花一現，讓麒麟潭的生態、美景能永續經營。

5月間少雨 水質漸污濁、飄惡臭

麒麟潭面積約十三公頃，潭面長期呈綠油油優養化奇景，衝擊觀光發展，也影響潭中生態，鄉公所、縣府等單位曾斥資三、四千萬元，試圖以引水活化、環潭邊溝改善、洩洪清淤、放養魚苗等各種計畫來改善，但成果有限。今年五月間，因雨水少優養化問題持續惡化，大量繁殖的藻類，讓水質逐漸污濁，不時飄散惡臭味，遊客及居民怨聲載道。

醫師、志工「投藥」淨化終有成

以推動「環保酵素」聞名的醫師溫秀枝，結合苗栗「愛酵園地」、國際佛光會等團體志工，主動向鄉公所表達協助治理麒麟潭的意願，五個月來平均兩週將「環保酵素」投入潭中一次，迄今已投入十五噸左右，潭水日益清澈。

凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜表示，因酵素淨化潭水成果顯著，社區計畫成立「麒麟潭促進觀光保護協會」，以社區的力量，為麒麟潭環境維護及觀光發展盡心力。

鹿谷鄉長黃東灝及代表會主席邱如平則提醒，將黑糖、新鮮蔬果皮及清水，依比例放入塑膠桶，並靜置約三個月便可製成「環保酵素」，但原料應以橘子、檸檬等帶有香氣的果皮為主，不能選像魚蝦等具有腥味的素材。