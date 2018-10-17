〈中部〉涂醒哲展環保成果 黃敏惠提文化政見

2018-10-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市長選情激烈，尋求連任的民進黨籍市長涂醒哲昨打環保牌，如空氣污染防制成果，細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度從二○一四年的三十四‧七微克／立方公尺，降到去年的二十六微克／立方公尺，市環保局依「台灣健康行動聯盟」等環團研究結果，PM2.5減少十微克／立方公尺，可增加人均壽命二百二十三天的數據估算，近四年讓市民增加一百九十四天壽命。

涂醒哲表示，一上任就要求各局處動起來防制空污，陸續推動鼓勵淘汰二行程車輛、加強稽查餐飲業者油煙改善等一百四十八項減污措施，依據環保署空氣污染排放量清冊盤點，嘉市一年原生性PM2.5排放四百九十一公噸，三年來減量七百一十公噸，包括永久污染源（如車輛淘汰）減量七十‧八六公噸、暫時性污染源（如裸露地揚塵、車輛維修）減量六百三十九公噸。

回鍋參選的國民黨選將黃敏惠昨提十四項文化力政見，要將美術館延伸到街頭、社區，讓市民「美力覺醒」；她說，任內規劃整建舊菸酒公賣局嘉義分局為市立美術館，二○一四年選址確定也有經費，涂上任後重新選址，最終沒變，讓美術館工程延宕。

涂醒哲反駁說，黃任內決策過程不夠細緻，也沒爭取中央經費，如市議員蔡文旭等人提出反對意見，為避免流於市府一意孤行，他回頭與市議員、藝文界人士討論，用多數決來決定，補足了民意、民主程序，並有中央經費挹注。

無黨籍市長參選人蕭淑麗昨參加經國社區發展協會重陽節活動，與長輩同樂；時代力量東區市議員參選人張志翔率先表態「挺同」，公布嘉義縣、市「反同的各級公職參選人名單，呼籲在外地的市民返鄉投票。