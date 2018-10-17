〈中部〉老人假牙 翁章梁、吳芳銘、吳育仁都提補助

2018-10-17

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕年底多合一選舉將屆，民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁、無黨籍縣長選將吳芳銘，昨天都宣布假牙最高補助四萬元等福利政見，國民黨提名縣長參選人吳育仁則認為對手所提補助方案並未排富、有失公平，主張補助符合裝補假牙者維護費。

翁：滿65歲補助 估4年3億元

翁章梁昨早在義竹鄉宣布，若當選縣長將實施假牙補助政策，設籍嘉縣滿一年的年滿六十五歲長者及年滿五十五歲原住民，全口活動假牙每人四萬元、半口活動假牙二萬元、部分活動假牙一萬五千元，保固期一年，預估四年經費要三億元。

吳芳銘：新住民依居住事實納入

吳芳銘午後也提出相似政見，補助設籍嘉縣滿一年的六十五歲以上長者、五十五歲以上（中低收入者、身心障礙者、原住民和新住民），新住民若未取得戶籍，依事實居住認定，不分固定或活動假牙，全口假牙每人最高補助四萬元、半口假牙二萬元、部分假牙一萬五千元，保固期一年；另，老人會茶水費每人每月提高到三十元。

吳育仁：給2年1次維護費

吳育仁主張補助假牙兩年一次維護費，全口五千元，半口二千五百元；他並邀請前內政部長李鴻源談治水，李提出透過土地重劃徵收魚塭等，設置五千公頃滯洪池，減少抽取地下水，業主雖損失一半土地，但由政府補貼墊高村落蓋屋、輔導轉型觀光休閒旅遊產業，讓嘉義縣海區成為世界級景點，可讓土地價值增加，業主也獲益。

吳芳銘抨擊，李的計畫不接地氣，會遭鄉親反對，應以多元方式取得土地開闢滯洪池，透過河川清濬、水庫清淤，以生態工法鋪面讓地表呼吸，能儲水也排水。

嘉縣海區立委兼翁章梁競選總幹事蔡易餘認為，應以公有土地廣設滯洪池，而非與民爭地，針對已規劃於台糖公司土地的五個大型滯洪池，協調先行同意使用，並爭取汰換縣內老舊移動式抽水機，加強清淤、疏濬。