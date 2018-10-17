〈中部〉雲林首家失能身心障日照中心 揭牌營運

2018-10-17

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府因應長照2.0，將服務對象擴大到四十九歲以下失能身心障礙者，昨天在斗六市成立第一家失能身心障礙者日間照顧中心，建構「家庭為中心，社區為基礎」的社會福利服務體系，該中心可服務十五名個案，讓身心障礙者可繼續成長，家屬可獲喘息。

服務15名49歲以下個案 家屬喘息

雲林縣長李進勇表示，縣府運用長照基金開辦「心歡喜」失能身心障礙者日間照顧中心，這是雲林縣的第一家、全國第六個開辦失能身心障礙者日照中心的縣市，希望落實長照2.0「找得到、看得到、用得到、付得起」的目標。

社會處徐忠徹處長表示，「心歡喜」日照中心規劃閱讀及多功能活動空間、運動復健休閒活動空間及簡易廚房等三大空間，希望讓身心障礙者感受到如同在家裡活動的自在舒適感。

多元化整合性照顧 增進獨立生活能力

中心提供多元化整合性照顧服務模式，有生活自理能力、復健及社交訓練、文康休閒、情緒支持等服務，希望能增進身心障礙者獨立生活能力，提升生活品質，維持尊嚴與自主，減輕失能、延緩惡化，獲得更好的照顧服務，家庭照顧者白天也可以安心在外工作，晚上享受天倫之樂。

社會處表示，過去青、中年肢體障礙者，如果障礙程度較高，無法外出工作或生活自理，還是得留在家中受家人照顧，除增加家屬經濟及精神負擔外，也因較少與社會刺激，恐加速其生理及心理退化，現在有日照中心提供服務，長照2.0補助全部或部分日托費用，可減輕家屬負擔。

雲林縣復健青年協進會理事長李振銘表示，長照2.0將四十九歲以下失能身心障礙者納入服務對象，就是希望能有更多的身心障礙者不論障礙類別及失能程度，都能獲得妥善且專業的照顧服務，中心除提供生活照顧，促進人際互動外，也提供餐飲服務及交通接送。