〈中部〉《市民免費看花博爭議》民進黨要求道歉 盧秀燕：胡志強最了解

2018-10-17

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨巿長參選人盧秀燕主張台中市民可憑身分證免費參觀花博，民進黨市議會黨團昨日召開記者會，抨擊此政見違反市府與國際園藝生產者協會（AIPH）簽訂的合約，要求盧秀燕收回「芭樂票」，並向市民公開致歉；盧秀燕則說，前市長胡志強前晚特地打電話給她，強調當初規劃就是外縣市及外國旅客要收門票，台中市民免費參觀。

民進黨團指出，花博是售票博覽會，胡志強在二○一二年八月具名回覆AIPH，承諾門票收入將有十八億元，前農業局長蔡精強也在花博專案報告中加碼「預估門票收入廿億元」，這些都是白紙黑字，難道還要否認？

民進黨：AIPH發函不支持

民進黨團總召李天生也說，盧秀燕提出「市民憑身分證不限次數入園參觀花博」的政見，嚴重違反AIPH規定，AIPH日前發函巿府表明「不支持免費參觀花博」；因此，黨團要求盧秀燕收回自己開的芭樂票，並向全體市民公開致歉。

盧表示 主辦方有權決定

對此，盧秀燕表示，胡志強爭取到台中花博，最了解合約內容，胡前晚特別打電話給她，強調當初規劃本來就是外縣市及外國旅客要收門票，台中市民免費參觀，因為台中市已經負擔八十六億元舉辦花博，台中市是主辦方、是出錢的人，當然有權決定讓市民免費。

市府新聞局長卓冠廷指出，市府為照顧市民，與AIPH協商後，推出市民持花博卡可免費參觀一次花博、第二次以後半價，這些優惠是台北花博沒有的。