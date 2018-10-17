〈中部〉台中明年度總預算1246億 小刪3.6萬過關

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會昨日召開本屆定期大會最後一天會議，審議明年度總預算案，只花一小時，僅刪減潭子區公所加班費三萬六千元，就通過總預算一千二百四十六億五千六百四十四萬元，創下市長林佳龍上任以來，總預算案通過速度最快、刪減金額最少的紀錄。
在大會開始前，議長林士昌邀集政黨協商，民進黨團主張總預算全數通過，國民黨團則認為應等到大選過後，再加開臨時會審議。最後協商並未達成共識。
會議一開始，先討論民進黨團提案，民進黨團要求以台中市議會名義譴責中國打壓並取消台中市的東亞青運主辦權，但國民黨團書記長李中認為市府應與中國「溝通」，而非譴責。引起民進黨議員江肇國不滿，其餘議員也加入戰場，藍綠吵得不可開交，林士昌宣布休息十分鐘，進行協商。
會議再度召開後，迅速通過上述提案及總預算案，總預算僅依照委員會審議意見，刪除潭子區公所加班費三萬六千元，修正通過一千二百四十六億五千六百四十四萬元；附屬單位預算六百八十八億九千七百七十三萬元則照案通過。
審最快、刪最少 創林佳龍任內紀錄
林佳龍上任四年以來，前三年總預算案均遭藍營議員杯葛，二○一八年的總預算案甚至無法在定期大會如期通過，兩度加開臨時會審議，且總預算遭刪三億元，附屬單位預算遭刪廿六億元，這次審議時間之短、刪減金額之少，雙雙創下林佳龍任內紀錄。
議長林士昌不再連任 最後一次主持
民進黨團總召李天生表示，由於林士昌不再連任，昨天是最後一次主持大會，他在協商時，請大家看在議長的面子上，不要各持己見，獲得藍綠議員同意，成為總預算案順利過關的關鍵。
另外，國民黨團也考量到如果下屆市長換人，此時大刪預算，反而讓同黨籍的市長未來難以施展，決定保留明年度預算金額。
而明年度重要建設包括老舊校舍改建、托育一條龍、幼兒園增班設園、社會住宅、長照十年計畫、敬老愛心卡乘車及各項補助，以及柳川、綠川、惠來溪、旱溪及筏子溪等水環境改善計畫、綠空鐵道軸線計畫等。