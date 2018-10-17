〈中部〉南投公墓工程卡遺址 有條件放行

2018-10-17

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮水頭里第一公墓起掘工程，因牽涉覆鼎金文化遺址維護而暫時停工，縣府文化局昨邀專家學者現勘，考量地表施工部分已接近完成，只要公所與工程包商提出施工監看計畫報局核定，原則同意施工，但若要進行地面下的挖掘作業，仍須視現況依文化資產保存法施行細則辦理。

文資審議委員現勘 同意施工

埔里鎮水頭里第一公墓起掘工程，本月初由縣府委託公所動工，因牽涉覆鼎金遺址所在地，在地文史工作者憂心會破壞遺址，縣府文化局已要求暫時停工，昨邀文化資產審議委員劉克竑、翁徐得、簡榮聰，以及縣府民政處、埔里鎮公所、工程包商現地會勘。

發起遺址保護的暨大通識中心兼任助理教授簡史朗，認為覆鼎金遺址是已知的遺址，早期也做過考古研究，更是平埔族群移墾埔里的重要社址，雖支持墳墓起掘，但用何種方式就必須審慎，以免珍貴遺址遭破壞。

平埔巴宰族人盼能有完善考古規劃

昨天也有平埔巴宰族人士到場，不希望祖先的文化資產遭破壞，遺址文物應有更完善的考古研究規劃，也建議在此設立埔社或中部平埔族群遷徙石碑，莫讓台灣千百年的歷史記憶徒留空白。

公所、包商認為公墓地面相關工程約需二、三個工作天即可完成，希望能兼顧工程進度與遺址保存，透過施工監看方式進行，後續衍生的費用，縣府民政處再設法籌措。

縣府文化局表示，經審議委員現勘後討論，針對地表工程只要公所與工程包商提出施工監看計畫報局核定，原則同意施工，後續地表下的挖掘工程仍須視現況而定，即依文資法施行細則第廿七條規定，做出停止工程進行、變更施工方式或工程配置、進行搶救發掘、施工監看或其他必要措施。