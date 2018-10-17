〈中部〉開蚵車須有機車駕照 彰縣議員批擾民

2018-10-17

〔記者張聰秋／彰化報導〕「彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例」上路剛滿月，國民黨縣議員林宗翰昨痛批縣府農業處，要求老蚵農須有普通重型機車駕照才能開蚵車，折騰學歷低的討海人，他抨擊農業處拿雞毛撢當令箭，便民政策竟變相成了擾民，要求與交通部協調，重新修正內容。

牡蠣搬運機自治條例施行 只發出7張牌照

彰化縣約有五百台蚵車，被蚵農用來載運牡蠣、甚至載觀光客進出潮間帶觀賞海洋生態，載運過程多次發生車禍事故，衍生安全問題，為了不讓蚵農違法載客，也讓蚵車能合法行駛道路，縣府於是草擬「彰化縣蚵車管理自治條例草案」送議會審議，原規定只要有普通輕型駕照即可駕駛蚵車，但草案後來報請行政院農業委員會等相關部會審議，警政署要求依照「道路交通管理處罰條例」，須有普通重型機車駕照才行，用途視為載運牡蠣的「農具」，名稱修改為「搬運機」，並歸農委會管理。

鄉下蚵農無照多，頂多持有輕型機車駕照，上個月十五日該自治條例上路，不少老蚵農痛罵縣府管太多，全縣至今也才七張申請牌照，不成比例。

要輕型機車牌、蚵車 中央審議卻訂高門檻

林宗翰說，地方和議會都一再表明要以輕型機車牌照為主，蚵農盼的也是「蚵車」，最後卻能變成「牡蠣搬運機」，「機」和「車」差別很大，自治條例雖過卻還要老蚵農做功課、考駕照。

林宗翰表示，堆高機、挖土機也是「機」，其駕駛人只要受訓後就能合法駕駛，蚵車原本也是受訓後會操作就可，如今，門檻訂高給蚵農難題，農業處做事情可以把美意變成被蚵農幹譙，做處長做到成「阿愿」（指憨頭），拿雞毛撢當令箭，「縣長流血流汗拚選舉，拚到大粒汗細粒汗，結果您（指縣長）卻去拚個芋仔番薯出來…」

官員允報交通部解決 比照堆高機修法

被議員質詢罵到臭頭，農業處長黃碧海答覆說，前後開過十二次會議，交通部一直對用蚵車名稱須用道路交通管理處 罰條例納管，要求須以搬運機名稱入法，中央看法與地方要求確實有差距，縣府為了爭取自治條例儘快通過，只好將就用牡蠣搬運機。

黃碧海應允會把議員的建議呈報交通部，再爭取是否有轉圜餘地，是否能比照管理堆高機作法，再修改自治條例內容。