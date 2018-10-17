〈中部〉阿里山林鐵 日頒海外鐵道特別獎

2018-10-17

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕阿里山森林鐵路獲得今年「日本鐵道獎」首次頒發的海外鐵道特別獎，得獎的理由包括登山鐵路工法特殊、動態保存良好、顯具文化歷史普遍性價值並廣受國內外民眾喜愛等；阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修代表領獎時表示，這是台、日共同打造的鐵道，榮耀也歸兩國所有，希望日本協助台灣推動阿里山鐵路登錄為世界文化遺產。

林鐵處盼日方助推動登錄為世遺

阿里山林鐵建於日治時代，伐木時期結束後轉型為觀光鐵道，每天載運遊客上山觀看日出，年載運量超過百萬人次，營收不到二億元，維修費卻達三到四億元。

黃妙修說，阿里山鐵路不但具有觀光價值，也是重要的文化資產，林務局今年七月成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，以充分的預算和員額，不計成本維護這條鐵路。

黃妙修還說，阿里山鐵路工法非常特殊，目前全球登錄為世界遺產的五條鐵路使用的五種工法，阿里山鐵路就佔了四種，而且我國採動態保存，運行了一○七年，非常難得。

日本為紀念一八七二年十月十四日，連結東京新橋到橫濱的日本第一條鐵道通車，將當天定為「鐵道節」，國土交通省為表彰該國鐵路公司的貢獻，二○○二年起頒發「日本鐵道獎」，對日本鐵道業界而言是一大榮耀，前晚在東京一家飯店舉辦的頒獎典禮，除了國土交通大臣石井啟一、多位國會議員，各鐵道公司都派員參加，人數超過千人。

黃妙修透露，日方今年首度頒贈「海外特別獎」給外國鐵路，入圍的除了阿里山鐵路，還有瑞士雷蒂亞鐵路、俄羅斯薩哈林鐵路，但日方希望將首屆的海外特別獎頒給台灣，從阿里山鐵路的歷史來看，這也是「日本人留在台灣的世界遺產」。

黃妙修說，阿里山林鐵目前與世界四國八條鐵路締結姊妹線，其中有靜岡縣「大井川登山鐵道」及富山縣「黑部峽谷鐵道」，今年底會再增加一條，雙方將交換火車頭並互插國旗。