〈中部〉番路80米滾輪溜滑梯 民憂燙傷童

2018-10-17

〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣番路鄉公所辦理「番路鄉半天岩風景區遊憩設施改善計畫」，獲交通部觀光局補助，在半天岩紫雲寺旁鄉有地，建置號稱全國最長的八十公尺Ｕ字型滾輪式溜滑梯，昨天開放兒童使用，卻被發現周邊無導引標示、堆置雜物，沙坑遊戲區蓋上帆布宛如工地等缺失；番路鄉長林清根回應，沙坑屬尚未完工的二期工程項目，今天會檢整環境並在紫雲寺周邊增設指標。

不鏽鋼材質 烈日曝曬恐高溫

廟宇信徒洪大和質疑，溜滑梯去年十月施工，到現在才開放，「效率低落」；設施雖在「昇龍觀音廣場」旁，但導引標示付之闕如，「誰知道這裡有溜滑梯可玩」？沙坑旁門板沒上鎖，任何人能輕易進入，維管待加強。

靖娟基金會：若逾40度應暫封閉

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，溜滑梯滾輪是不鏽鋼材質，夏天烈日曝曬下猶如「人肉烤盤」，孩童皮膚易被燙傷，公所應派員量測上午十點至下午三點的不鏽鋼滾輪表面溫度，若超過攝氏四十度，應暫時封閉使用。

林清根表示，這座滾輪式溜滑梯本體造價九百一十二萬元，長度比高雄市哈瑪星登山街的七十九公尺滾輪式溜滑梯多一公尺，全國最長，四月驗收，因這類遊憩設施較少前例可循，原工程費用不夠做圍欄、軟墊等安全設施，另向觀光局爭取三百萬元來做，完工才開放，現地上方正施做二期的溜滑梯，預計十二月底完工。

公所：已鋪帆布 明夏會量測溫度

番路公所觀光課長翁書敏說，考量半天岩地區位處半山腰，溼氣重，才採用耐候性較佳的不鏽鋼材質，曾派員於七、八月午間用手觸摸溜滑梯本體溫度，的確燙手，已在溜滑梯上方鋪一層帆布，明年夏日會派員量測，溫度較高的午後將暫停體驗，避免燙傷孩童。