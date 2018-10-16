〈南部〉重現台南福安坑溪 將評估可行性

2018-10-16

〔記者劉婉君／台南報導〕福安坑溪舊河道重見天日有望？市府與台南地方法院攜手，將評估重現司法博物館前福安坑溪舊河道的可能性，近日將上網招標進行規劃及可行性評估，預計明年中完成，待確定河道位置、水文、水質狀況等條件之後，再討論後續計畫。

福安坑溪發源於小南門一帶，從南大附小前流經台南女中、建興國中及司法博物館前，後流入台江內海，與德慶溪為早期府城兩大溪流之一。目前河道多已隱沒在建築物或地下，僅建興國中前有一小段露出，是許多民眾探訪府城老溪流的場域。

都發局長莊德樑表示，文史學者曾建議希望能重現福安坑溪河道，但在開挖前必須審慎評估，將針對南門路到司法博物館段的福安坑溪，進行全盤性的調查，了解河道的正確位置、是否有水、水質是否乾淨、一旦開挖是否會影響整段河道等，相關疑慮都釐清後，才會進行下一步的規劃，若確定可行，也會先做好日後營運管理的整體考量才為舊河道掀蓋。

代理市長李孟諺表示，後續也會取得社會共識再做決定，若確定重現可行，明年將向中央爭取經費。

台南地方法院對舊河道再現表示「樂觀其成」。目前推估舊河道的位置可能落在「天下為公」圍牆至牆前的椰子樹間，但仍需由專業單位試掘後才能確定，由於該處屬國定古蹟保存範圍，尚需文化部核可，地院會全力配合規劃，對於「天下為公」圍牆是否拆除或移動，也無預設立場。

台南市文化資產保護協會理事詹翹也表示，當然樂見福安坑溪再現，但也希望相關單位多費點心思，除了露出舊河道，也要讓民眾可以想像出當年的樣貌。