〈南部〉原台南水道淨水池 觀蝙蝠

2018-10-16

〔記者吳俊鋒／山上報導〕國定古蹟原台南水道的山仔頂淨水池，生態營造有成，蝙蝠棲息，目前開放參觀，因難得一見，迴響熱烈，而受氣候影響，園區栽種的櫻花也意外綻放中，兩大觀光亮點相互映襯，吸引遊客造訪。

打造於日治時期的山上區原台南水道，「水源地」正進行古蹟修復，而整建完工的「淨水池」，碉堡式的外觀，頗為特別，引人矚目，因位在高處，又被網友暱稱「天空之城」，周邊環境也煥然一新，是遊客踏青、健行的熱門景點。

淨水池內因環境潮濕，吸引蝙蝠棲息，市政府文化局委託專家學者協助生態營造與調查，以本土特有種的台灣葉鼻蝠為大宗，另外還有小鼻蹄蝠與折翅蝠等，相當珍貴。

文化局古蹟營運科表示，經過長時間的監控發現，淨水池內的蝙蝠，在三至七月的繁殖期，最多可到八百隻，之後約有一半會陸續飛往他處過冬，而目前進駐棲息的仍有四百隻以上，由於數量穩定，並完成了不傷害生態的紅燈設施等，決定對外開放參觀。參觀時間為週二到週日，一天安排四梯次，每人門票二十五元，做為蝙蝠保育，以及園區維護等經費。進入淨水池內參觀，每梯次五十人，開放二十個名額在網路預約，其餘則在現場受理。

園區共栽植約七百棵櫻花，包含目前開最多的河津櫻，以及富士櫻、吉野櫻與八重櫻等四個品種。山上區長余基吉說，雖然都是新株，樹型不大，但秋天可以賞櫻，還是很難得。