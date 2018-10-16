〈南部〉台南市最長壽109歲人瑞 巧手編織藝品

2018-10-16

〔記者楊金城／將軍報導〕不到二萬人口的將軍區竟有十二位百歲人瑞，堪稱「長壽鄉」，台南市最長壽人瑞是一百零九歲陳响就住在將軍馬沙溝，他有雙巧手，能編織網袋和指環，也會幫孫子補破漁網，實在很厲害。

馬沙溝當地還有位一百零三歲人瑞吳黃清心，她也能穿針引線，耳聰目明，很愛畫畫；兩位人瑞是「馬沙溝之寶」。

陳响身體硬朗 還會補破網

陳响身體硬朗，只有重聽和高血壓，一天只吃一顆藥，他育有一子、二女，孫子十多人，也有多名曾孫。目前與媳婦陳周秀子及孫子女同住，日常生活主要由媳婦照料，並請來居家照服員陳楊姮玲協助照顧服務。

陳响在一百歲時還能騎腳踏車，後來被媳婦勸阻才停止，今年一百零九歲的他需人攙扶行走，早上起床後吃飽早餐，會到北門潟湖海堤步道走一走運動。他生活規律，晚上七、八點睡覺，睡到翌日上午七點，睡足十二小時，也常午休一小時。

陳周秀子說，她煮什麼，公公不會排斥，最愛吃地瓜粥。陳楊姮玲說，阿公也吃西式早餐奶茶配肉鬆蛋吐司，並喜愛甜食。

陳响日常多坐在家門口乘涼休息，喜愛做些手工藝品，以包裝帶編織手環、戒指，也會以塑膠繩編織網袋，手指靈巧。

將軍區長陳益敦上週致贈重陽禮金禮品，祝福陳响「健康呷百二」，相約明年再見。陳响心情愉悅，特地戴帽子、披圍巾，身著西裝褲顯得帥氣，神采奕奕，陳周秀子將訪視照片Line給遠在英國的孫子女、曾孫子女欣賞，分享喜悅。