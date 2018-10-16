〈南部〉老屋甫列冊即被拆 台南市府祭帝王條款

2018-10-16

〔記者劉婉君／台南報導〕有八十年歷史的新營太子宮郭宅，九月下旬才被台南市文化資產管理處列冊追蹤，上週六卻遭屋主無預警拆除，文化界一片惋惜。為了避免類似情形一再發生，文資處決定祭出文資審議「帝王條款」，未來經現勘評定具有文化資產價值，而列冊追蹤之建物，即會立即安排進入審議程序，必要時也將於現勘當日即逕列為暫定古蹟，所有權人若擅自毀損，須負起刑責與罰則。

必要時現勘當日即逕列為暫定古蹟

文資處表示，新營太子宮郭宅建於一九三○年代，文資處八月時受理民眾提報，也得知所有權人有意出售土地建物，即依「文化資產保存法」辦理列冊追蹤的審查程序，當時勸說所有權人在保留建物的前提下處分產權，所有權人也表示認同，九月二十五日專案小組前往現勘並做成列冊追蹤決定，所有權人也表明願意優先售予有意願保留房屋之買主，沒想到卻在甫完成列冊追蹤、尚未進入審議期間，就聽到遭到拆除的消息，令人非常遺憾，也予以強烈譴責。

列冊同時即視同已提送審議

文資處長林喬彬指出，依「文化資產保存法施行細則」規定，主管機關就個人或團體提報決定列冊追蹤者，應於六個月內提送審議會辦理審議，再決定持續追蹤、解除或進入文資審議。在提送審議前的空窗期，因不具文資身分，一旦拆除，並無罰則。

所有權人若擅自毀損 須負刑責與罰則

為了避免憾事再度發生，市府決定從嚴執行文資法施行細則，將「六個月內」縮短為「即刻」，未來只要在列冊的同時，即視同已提送審議會審議。如果情勢緊急，還將依「暫定古蹟條件及程序辦法」第四條規定，得不召集暫定古蹟處理小組即前往現場勘查，經評估具有文化資產價值，於現場勘查當日逕列為暫定古蹟。屆時若有毀損行為，將可依法處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上、二千萬元以下罰金。