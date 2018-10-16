〈南部〉中山工商「雨人」 展現神記憶

2018-10-16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商舉行特教班「傳愛二十年校友回娘家」活動，校長林昭億表示，「給他魚吃不如給他釣竿」，已有四百多位畢業生，遍布在各行業。雨人「俊升」當場表演從後往前背誦出班級名條，令大家嘖嘖稱奇。

活動於十三日舉行，有一百卅位特教班校友回娘家，校友和家長們話匣子不斷。「俊升」罹患自閉症（見圖，記者洪臣宏翻攝），但過目不忘，擁有如電影「雨人」般的記憶，對於特教班四百廿九位學生姓名、出生年月日，都能如數家珍，校方安排他表演「神技」，他可以說出校友第幾屆畢業，甚至從後往前背誦出那個班級的名條。他目前在中山工商輔導處擔任幹事，從事文書處理工作。

董事長陳國清表示，該校在一九九八年申辦全國第一所私校「汽車科」特教班，首屆只有六位學生，如今一個年級三班，廿年來畢業生有四百二十九位，很多都能成功就業。林昭億指出，特教老師們的默默付出，有四位獲「教育部優良特殊教育人員」，兩位獲「教育大愛菁師獎」，學校也兩度獲教育部評鑑最高一等獎肯定。

第一屆特教班導師盧昭吟說，第一天踏進教室簡直嚇傻了，六位學生各有奇難雜症，有聽障、自閉、不語症、大小便無法控制者，「年輕有一股不服輸且有教無類的胸懷」，她形容自己是位殘忍的老師，灌輸生活技能，講究態度，打造獨立自主能力，三年來「榮宏」不曾叫過她老師，畢業典禮當天送上花束，還開口說「謝謝老師」，讓她眼淚停不住。

第二屆導師張簡秋月表示，特教生需要更多時間和耐心，他們考取機踏車修護丙級證照，交通即能自理，簡單機車維修讓特教生在機車行及汽車美容工作，學習汽車美容及機踏車組，約八成學生都可從事汽車美容工作。