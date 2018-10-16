〈南部〉流感疫苗開打 高市加碼守護教職員

2018-10-16

〔記者黃旭磊、劉禹慶／高雄報導〕流感疫苗昨全國同步開打。今年以來，高市流感併發重症破百例，市府因此自費採購上萬劑疫苗開打。

自費加購一萬五千六百劑

今年高雄市感染流感併發重症市民有一百三十人，其中廿一人死亡、死亡率達十六％，市府自費加購一萬五千六百劑疫苗昨天開打，市府副秘書長蔡柏英主持開打儀式，由於重症患者近六成年齡超過六十五歲，多數有慢性病病史，超過七成沒施打疫苗，上百名長者到苓雅區長青綜合服務中心接種。

包括保母、護理之家人員

高雄市編列經費自購疫苗接種對象，包含市區公私立國小、國中、高中職、五專、少年矯正學校及輔育院教職員工、居家式托育服務提供者（社區保母）、產後護理之家及坐月子中心工作人員。

至於符合公費疫苗接種對象包括：滿六個月以上至國小入學前幼兒；國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生及少年矯正學校及輔育院學生。

而五十歲以上成人具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人，含身體質量指數（Body Mass Index，簡稱 BMI）〉=30、罕見疾病患者及重大傷病患者；孕婦及六個月內嬰兒之父母；幼兒園托育人員及托育機構專業人員；機構對象包含醫事及衛生防疫相關人員；另禽畜業及動物防疫相關人員也可施打。

另邁向老齡化社會的澎湖縣由縣長陳光復率先挽袖施打，與馬公市長葉竹林等人，在馬公市第一衛生所宣布即日起開打，除衛生所外，十八家衛生醫療院所提供服務。

今年澎縣公費流感疫苗，衛生局長陳淑娟表示，流感疫苗成人及幼兒劑型，共採購二萬五千三百一十劑，涵蓋澎湖人口數二十五％，由於接種疫苗是預防流感最有效方法，對於健康成人有七十至九十％保護效果，對老年人也可減少五十到六十％流感併發重症風險及八十％的死亡率。