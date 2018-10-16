〈南部〉民進黨大團結 賴坤成為劉櫂豪站台

2018-10-16

〔記者張存薇／台東報導〕民進黨台東縣長參選人劉櫂豪前晚深入卑南鄉造勢，前立委賴坤成也首度站台加持，賴坤成強調，觀察劉櫂豪在立委任內表現，協調、判斷及處理事情都非常專業，也很認同劉櫂豪提出的縣政規畫藍圖，請大家給劉櫂豪一個機會。

昔日對手 平時幾乎「王不見王」

賴坤成與劉櫂豪因縣長補選、爭取立委黨內初選提名而出現裂痕，兩人平時幾乎「王不見王」，前晚在卑南鄉太平文衡殿舉辦劉櫂豪後援會成立大會，賴坤成則首度現身力挺，展現民進黨大團結氣勢，而劉櫂豪總部成立造勢大會廿日下午在台東市舉行，賴坤成亦將出席讚聲。

賴坤成稱讚劉櫂豪十分認真，他說，會幫劉櫂豪站台，除了以「大局為重」，當年他提出「南島首都」政見，劉櫂豪也認同並願意協助、納入未來縣政推動目標。

賴誇劉認真 採納「南島首都」政見

賴坤成說，劉櫂豪在協調、判斷、處理事情都非常專業，擔任立委期間更走遍全台東，對於台東的未來與擘劃都非常到位，很認同劉櫂豪提出的文化立縣、友善農業、新創基地、南島首都四大政見，未來擔任縣長，一定是縣民的福氣。

賴坤成也強調，過去大家給卑南鄉長許文獻一個機會，才四年的時間，國民黨沒有人敢出來選，這就是綠色執政品質保證，所以也請大家給劉櫂豪一個機會，相信台東一定能夠變得更好。關於民進黨執政會影響農產外銷流言，賴坤成強調，大家都懂市場分散的道理，劉櫂豪努力把農產外銷到不同國家去，是最值得信賴的人選。