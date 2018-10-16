〈南部〉公費流感疫苗 境外台生可接種

2018-10-16

〔記者王秀亭、邱芷柔／綜合報導〕公費流感疫苗昨天起開打，台東縣三十九家合約醫療院所同步開放民眾接種，上午九時不到，台東基督教醫院二樓診區就有不少符合免費接種的民眾排隊；今年至今屏東已有六十六人確診流感併發症，其中有十人死亡，流感併發重症者中有七成未接種疫苗，提醒民眾在流感疫情升溫前儘速接種。

今年屏東約有二十萬人符合公費接種資格，包括滿六個月至國小學前幼兒，國小、國中、高中職、五專一至三年級學生，十九至四十九歲具有潛在疾病者，五十歲以上長者，孕婦、六個月內嬰兒之父母，幼兒園及托育機構人員、機構對象、醫事防疫人員及禽畜業者，今年再新增「境外台生」為公費接種對象。

屏東縣衛生局指出，去年全縣施打流感疫苗涵蓋率達百分之二十四，流感併發重症病例有七十二例，其中有六人死亡，今年至今已有六十六例，死亡人數達十人。

台東衛生局表示，第一批流感疫苗一萬三千七百八十劑已送至各合約醫療院所， 「有預防針可打，就來預防一下。」八十一歲邱姓老婦趕著開打第一天就來接種流感疫苗，身體健壯的她說，每年都會按時接種，這就像年度必做的功課一樣，讓身體有防護力，除老年人，醫院醫事人員、六個月內嬰幼兒父母及慢性病人也都趕在第一天到東基接種。

衛生局疾管科表示，台灣流感季一般約於每年十月開始，至隔年農曆春節前後達到高峰，而流感疫苗接種後，約兩週才會產生防護力，才會在每年十月開打，據疾管署統計二○一五至二○一六年共兩千零一十八例流感併發重症確定病例，其中流感相關死亡者有四百二十五例，主要感染病毒型別為A型（H1N1）流感病毒，流感併發重症中約九十五％未接種當年度流感疫苗。

疾管科指出，縣內三十九家合約醫療院所皆已備妥充足疫苗，各鄉鎮市衛生所也會開設特別門診，未來並將前進社區為民眾施打。 東基小兒科醫師林文賢表示，尤其嬰幼兒及六十五歲長輩是抵抗力較弱的族群，亦因感染流感併發其他感染，能盡速接種才能產生抗體，另七十五歲以上長輩更建議接種肺炎鏈球菌疫苗。