〈南部〉安南15棟安置宅釋出 供弱勢租用

2018-10-16

〔記者蔡文居／台南報導〕為協助弱勢家戶獲得適宜居住環境，台南市政府將釋出位於安南區鹽田里的安置住宅，一棟兩層樓、租金每月六千元，凡符合申租資格的弱勢民眾，今年十月廿九日前均可提出申請。

南市社會局表示，鹽田里安置住宅位於安南區鹽安路三○○巷廿八弄，緊鄰台南科工區，共有四十四間，於一○三年落成，當時做為莫拉克風災安置住宅之用，共有廿九戶入住。該計畫已於今年結束，因此釋出剩餘的十五間，由市府社會局安置弱勢。

兩層樓透天厝 月租6千元

社會局表示，安置住宅每間為一棟兩層樓的透天厝，每層十四坪，包括客廳、廚房、三間房間、兩間衛浴，有十五棟可供出租，租金每月六千元。

申租資格需符合如下要件：

一、凡設籍南市並年滿廿歲，且共同居住的其他家庭成員須兩人以上。

二、申請人或其他家庭成員須符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家、五年內曾受家庭暴力或性侵害的受害者及其子女、領有中低收入老人生活津貼、領有身心障礙者生活補助費、五年內曾受災災民（檢具受災證明或公所核發的請領災害救助金證明）等條件之一。

三、無自有住宅、無承租南市住宅或社會住宅，也未同時享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼、戶籍內直系親屬及其配偶均無自有住宅者。

社會局表示，凡符合以上三點資格，均可備妥申請書、符合住宅狀況切結書、符合申租資格證明文件及最近三個月內全戶戶籍謄本或新式戶口名簿影本等文件，向社會局或各區公所提出申請。