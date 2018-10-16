〈南部〉台南1.1公里大學路 英文路牌3種拼音

2018-10-16

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐台南市東區市議員的基進黨參選人李宗霖與黨部志工群，近來針對南市道路路牌調查，發現台南路牌大致有三類錯誤問題，如接後火車站的大學路僅一．一公里長，路牌就有通用、國音二式與意譯等三種不同拼音方式，將對外國觀光客造成混淆，建議市府一致改為通用拼音。

市府：勘查修正並檢視全市路牌

市府交通局回應，台南市從縣市合併後，依中央官方譯音標準實施通用拼音多年，用路人已適應音譯方式，尚符合使用，仍應維持通用拼音的現況。對於局部錯誤的路名牌，會全面檢討修正，如大灣一街路牌拼音錯誤，該路名牌是合併前由永康區公所製作，已請區公所依現行音譯方式汰換；另大學路段拼音方式混亂部分，已派員勘查修正，也會全面檢視全市路名牌，依現行音譯方式校對改善。

基進黨：大灣一街路名也被誤植

李宗霖指出，黨部志工調查發現的台南路牌三種問題，第一類是路名拼寫錯誤，像是錯字、誤植，如大灣一街的英文標示為Daciao 1st St（大橋一街）；第二是翻譯方式不同、拼音方式混亂，像短短的東區大學路就有通用、國音二式與意譯等三種不同拼音方式；第三是字體不統一、標誌不明、門牌編號錯誤等其他問題。

李宗霖認為，路牌設計是外國旅客到台南的第一印象，若在市區迷路，就需要路牌指引方向，基進黨體檢台南市路牌，目的不是找市府的麻煩，而是希望台南市路牌設計可以做得更好，讓台南真正成為與國際接軌的觀光城市。