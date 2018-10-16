〈南部〉許乃文文宣 延續陳菊建設

2018-10-16

〔記者黃建華／高雄報導〕「花媽」子弟兵、前鎮小港議員參選人許乃文選在十月廿一日競選總部成立前，昨推出第一波競選文宣，強調他是陳菊在前鎮小港唯一支持，主打延續陳菊在地建設，要展現在陳菊市政團隊歷練下，超過十年的經驗與執行力，打造鎮港新幸福。

許乃文表示，陳菊已經做的，要持續做；陳菊還沒做的，更要做。在民進黨中央地方合力下，終於推動大林蒲遷村。未來若進入議會，將會持續爭取市民最大權益，同時照顧當地中低收入戶及弱勢居民，並確保各項工作持續逐步進行。