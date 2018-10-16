〈南部〉鎖定50歲以上 台東旅宿推6萬住30晚

2018-10-16

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣觀光業進入秋冬淡季，台東縣觀光協會整合飯店、民宿業者推出「殺很大」長住優惠，縣府交通及觀光旅遊處則結合地方每個週末都推出藝文或運動賽事，希望串聯拉抬遊客到台東意願。

可分次、分享 期限至後年底

台東縣觀光協會整合六家觀光飯店及廿多家民宿，推出針對五十歲以上族群雙人六萬元起可住十晚限定飯店、廿晚民宿，可分次到台東、也可與親友分享次數，期限至二○二○年底，平均兩人住一晚只要兩千元還含早餐，十月初開賣迄今已賣出卅多套。

觀光協會理事長潘貴蘭指出，這是協會首度垂直整合飯店及民宿業者，希望以飯店為據點，搭配指定民宿，讓民眾把台東當第二個家，想「回家」時自由規劃行程、不同季節都能到台東玩。

配合飯店包括鹿鳴溫泉酒店、凱旋星光酒店、娜路彎大酒店、太麻里曙光渡假酒店，搭配指定民宿，住卅天只要六萬元，而知本金聯世紀酒店則為住卅晚七萬元、池上日暉酒店為八萬元。

潘貴蘭說明，以往淡季住房都是靠退休人士等族群支撐，但受到年金改革影響，今年退休人士的淡季住房率少了五成，因此專案鎖定五十歲以上族群。

知本推長住專案 帶動兩成住房率

知本溫泉區則有業者去年起即推出長住專案，包括五天四夜或一口氣住卅天含早餐，業者黃慶安說，不限資格，帶動兩成住房率，明年起則續推五天四夜及住廿天九九九九元專案。

至於公部門方面，交觀處長江慧卿說，中國遊客和三年前相比減少六十五％，更要辦活動吸引國旅遊客，因此即日起至十二月初幾乎週週都有鐵人三項、金峰鄉洛神花季、池上秋收音樂節及台東慢食節、國際衝浪賽等活動，希望以台東好山好水優勢推動運動觀光及藝文活動，帶動旅遊市場發展。