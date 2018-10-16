〈南部〉紙漿廠變身 阿猴1909綠水園區開園

2018-10-16

〔記者邱芷柔、葉永騫／屏東報導〕屏東糖廠一九○九年在殺蛇溪北岸設廠營運，早年紙漿廠運作時不僅產生腐酸味，一旁的殺蛇溪污染更遭人詬病，一九九四年走上關廠命運，屏東縣政府三年前開始跨部會爭取經費，預計將投入超過六億元活化，昨天先開放已完工的九公頃園區，並宣布以「阿猴一九○九綠水園區」為名，變身屏東市區新的遊憩景點。

3年前開始活化 將投入6億元

縣長潘孟安表示，台糖紙漿廠承載著屏東人的生活記憶，縣府為活化廠區土地，二○一五年起爭取中央補助，預估整個園區將投入超過六億元經費，第一期九公頃園區開園後，二期工程將接續啟動，預計明年底全部完工。

園區近20公頃 先開放9公頃

「阿猴一九○九綠水園區」包括近二十公頃的綠水園區、八十六公尺的殺蛇溪寬水岸綠廊、復興南路口袋公園、和生路三百格綠蔭停車空間，還有殺蛇溪沿岸高壓電地下化，預計將消除高壓電塔五十座。

「小時候都會聞到臭臭的酸味，沒想到這裡這麼漂亮！」目前開放的九公頃園區中，有特色遊戲場、糖業年輪水景、大樹廣場、大草原等休憩空間，適合各世代民眾共融共享，讓親臨現場的民眾大讚。

長2.4公里 海豐外環道通車

此外，長二﹒四公里、斥資二﹒九億元，屏東市連接國道三號屏東交流道的海豐外環道昨天通車，潘孟安感謝一百九十八位地主的協助，讓海豐外環道路能夠順利通車，不但讓屏東市行車更加便捷，也解決了海豐地區塞車之苦。