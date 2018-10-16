〈台北都會〉去年2.7倍！ 北市校園爆水痘群聚疫情

2018-10-16

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市校園水痘群聚疫情升溫，衛生局指出，今年九月開學至十月十一日，共通報十二件、八十五人，感染人數是去年同期的二．七倍，其中以國小五件、五十五人（六十五％）最多，其次為國中三件、十一人（十三％），高中職及補習班各兩件、分別為十人（十二％）及九人（十％）。

開學至本月11日 共通報12件、85人

衛生局疾病管制科科長歐佳齡表示，去年同期校園水痘疫情僅四件、卅一人，今年卻有十二件、八十五人；今年感染的學生，過去都有施打水痘疫苗，抗體有效期間約在七至十年，但保護力下降就可能感染。

歐佳齡指出，水痘好發族群為國小學童，其為水痘帶狀疱疹病毒引起的高傳染性疾病，自出疹前五天即有傳染力，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，學童在密閉、不通風環境中，與同儕交談、玩耍、混班上課及共搭大眾交通工具等，都容易造成病毒傳播及群聚感染。

衛生局指出，初期包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後開始出現紅疹，並逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，約二至四週內痊癒。

若發現孩童有水痘症狀，應儘速就醫診治並停課七天，或是直到水疱變乾為止，以避免患者與可被感染者接觸而造成疫情擴散。另外，水痘患者應避免接觸小於一歲嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者等高危險群，感染後易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。

公費流感疫苗 加碼居家托育人員等三類接

〔記者沈佩瑤／台北報導〕公費流感疫苗昨開打，除衛福部提供的公費流感疫苗接種對象，台北市再加碼提供「台北市高中職以下非公費對象的教職員工」、「台北市居家式托育人員」及「台北市政府第一線櫃檯人員與身心障礙員工」流感疫苗；另外，六十五至七十四歲的台北市民，也可免費接種肺炎鏈球菌疫苗。

市長柯文哲和衛生局長黃世傑昨帶頭接種流感疫苗。柯致詞時表示，雖然流感疫苗不可能百分百完全涵蓋所有可能的流感，但在統計數據上非常明顯地顯示，接種流感疫苗的病人在得感冒後的死亡率下降了八十％，所以有打有保佑，打還是比不打好。