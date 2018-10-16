〈台北都會〉〈2018市議員決戰首都系列二〉內湖南港 藍自家人互打

2018-10-16

3新人激戰 國民黨新黨對尬

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選舉，藍綠陣營各就各位，應選九席議員的內湖南港選區，民進黨採取配票策略以穩住四席，若配票失策，綠營恐掉一席；國民黨新人李明賢、游淑慧拚搶出頭，瞄準李彥秀轉戰立委後遺留的空缺，但本屆落選頭新黨趙家蓉捲土重來，成為頭號勁敵，地方人士透露李彥秀曾出現在趙的競選總部，態度曖昧不明，讓國民黨要力保李這一席陷入困境。

綠營啟動配票 力求穩住現有4席

二○一四年北市港湖區議員，民進黨、國民黨各占四席，親民黨一席。二○一八年民進黨上演保守戲碼，提名四位現任市議員，因「超級吸票機」高嘉瑜擠壓到李建昌、王孝維、江志銘三位老將的選票，民進黨啟動配票機制，追求席次最大化。只是白綠分手影響，加上「黨內互打」，票源過於集中，不能平均配票，讓議員選情拉警報，能否保住現有的四席，讓基層十分憂心忡忡。

李彥秀曾現身趙家蓉總部 態度曖昧

至於國民黨初選提名僅提四席，黨內砲聲隆隆，後增為五席，包括三名老將陳義洲、吳世正、闕枚莎，新人席次則是李明賢與游淑慧。連任五屆的陳義洲，靠著家族實力及服務，基本盤穩固，被看好能取得六連霸。

同樣擔任五屆的吳世正，媒體記者出身、形象清新，問政表現亮眼，得票數歷來穩定；闕枚莎家族在港湖區擁有雄厚的政治實力與財力，皆可望順利連任。

港湖區向來藍大綠小，被藍營視為強區，李彥秀於二○一四年橫掃兩萬五千張選票，成了李明賢、游淑慧爭位，李明賢被視為黨主席吳敦義人馬，獲得黨奧援的資源不少；身為副主席郝龍斌秘書的游淑慧，勤跑基層與民互動，不僅對市政熟稔，更經常在臉書針砭時事，經營議題戰力強。趙家蓉以素人之姿投入二○一四年選戰，可惜以落選頭敗北，但四年來持續蹲點，深耕基層有成，加上新黨背景，吸引深藍選票，儼然成了李、游最大挑戰。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，市長選舉國民黨與新黨有合作，議員則「兄弟登山，各自努力」；李彥秀責任區都分配給李、游兩人，黨部也會策動組織幫忙，讓參選人在前方安心打仗，因此對這兩席仍保持樂觀態度。