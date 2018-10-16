〈台北都會〉〈2018市議員決戰首都系列二〉士林北投 柯營站台綠陷苦戰

2018-10-16

議員對柯態度不明 牽動選情

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智和國民黨參選人丁守中皆為士林北投區立委出身，有一定基本盤，但議員選舉都面臨柯營強力站台搶票，尤其士北區選民結構向來「綠大於藍」，民進黨保守提名六席本應不難打，但因部分議員及基層里長對市長柯文哲態度曖昧不明，連帶牽動議員選情；就連民進黨人士都直言，這是場苦戰，「綠色會重傷」，選情拉警報。

一級戰區拉警報 選情難料憂受重傷

有「一級戰區」之稱的士北區，二○一四年議員選舉，廿一人爭取十三席次，今年席次不變，參選人數增至廿三人。民進黨今年同樣提名六人，「高嘉瑜事件」後，民進黨議員多已表態堅定挺姚，但柯陣營依然全力進攻搶票，日前民進黨議員王威中競選總部成立，副市長鄧家基、陳景峻以及民政局長藍世聰均現身，「學姊」也多次為時代力量黃郁芬站台、掃街，都對民進黨議員選情造成影響。加上黨中央執政主打改革，需要時間才能看出成效，在大環境上不利地方選舉。

綠打團結牌 聯合競選未聯合配票

綠營今年雖主打「團結牌」，民進黨台北市黨部近來也陸續召開選區市長與議員聯合競選、配票記者會，但據了解，士北區目前僅談妥「聯合競選」，對「聯合配票」尚無共識，就是因民調較為落後的參選人，擔心配票後成了落選頭；黨內人士表示，二○一四年該區也未配票，到底有沒有用，「大家都打一個問號」，但今年綠營該區選情難以預料，確實是一場苦戰。

在國民黨部分，同樣面臨柯營全力搶票，議長吳碧珠不選，不分藍綠的「服務票」流到誰身上，目前各有定論。黨內地方人士分析，四個老將（新黨潘懷宗、台聯黨陳建銘及無黨籍陳政忠、林瑞圖）在安全名單內，國民黨今年提名四人，穩住現有三席應沒問題，若要再衝出一席恐有難度，也會擠壓綠營席次。