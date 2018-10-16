〈台北都會〉美國際攝影獎 崇右學生奪9獎

2018-10-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市崇右影藝科技大學攝影系學生陳允楷、李依莼、羅偉仁、鄭博文、王瑋蓉，參加有「攝影界奧斯卡金像獎」之稱的美國IPA（International Photography Awards）國際攝影獎，從近一萬五千件作品中拿到九面獎牌，其中，年僅二十歲的陳允楷一人就包辦「廣告產品組」一到三名，再加上「廣告汽車組」第三名，共四面獎牌，他已經連續兩年在IPA奪牌。

校方指出，美國IPA素有「攝影界奧斯卡金像獎」之稱，今年如同往常有一百多個國家參賽，近一萬五千件作品角逐，評審團來自十多國、超過八十人，是全世界專業與業餘攝影師們競爭與嶄露頭角的舞台。

陳允楷去年在美國IPA、東京TIFA大獎、法國巴黎攝影PX3國際三大攝影賽事的參賽作品全數得獎，這次他包辦IPA「廣告產品組」一到三名，再加上「廣告汽車組」第三名，共四面獎牌。陳允楷說，兩年的攝影系課程讓他獲益匪淺，在學習攝影過程中找到人生的方向，未來會再接再厲創作更好作品。

另外，王瑋蓉拿下「廣告食品組」與「特殊夜間攝影組」二項榮譽獎，鄭博文、李依莼以及羅偉仁也分別獲得「人像文化組」、「廣告食品組」以及「編輯名人組」的榮譽獎，五人共囊括九面獎牌。