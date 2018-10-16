〈台北都會〉新北明年預算延審否 議員爭論僵持

2018-10-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫昨天到市議會報告二○一九年新北市總預算案，今年底適逢選舉，議員們為了預算是否延審而爭論不休，連藍、綠黨團內部也不同調；有議員主張，明年度的新預算應該尊重下一屆市長及新科議員的職權，反對交付委員會審查，但也有議員認為審查預算是職責所在，兩方僵持不下，最終仍無結論、草草散會。

連藍綠黨團內部也不同調

朱立倫指出，明年歲入編列一五二一‧一六億元，歲出核列一六六九‧六六億元，歲入、歲出差短一四八‧五億元，連同債務償還九四○億元，市府必須舉借一○八八‧五億元彌平。

歲出部分，比例最高的是教育科學文化支出，共有五七○‧六七億元，社福支出是二五七‧九七億元，比今年度增加二十二‧五一億元；此外，因應新店寶高段智慧產業園區與林口工一產業專用區開發案，新增工業及產業用地開發管理基金，鼓勵台商投資、落腳新北，帶動經濟發展。

市議會民進黨團總召集人李坤城表示，執行明年度預算的不再是現任市長及市府團隊，例如民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出擴大補助老人裝假牙、垃圾袋降價、興建親子體驗博物館等政見，若蘇當選，市府卻未編列相關預算，將造成市政工作推動困難；他認為，基於對下屆市長政見的實踐，並向選民兌現承諾，反對預算案付委，應該交給新任的議員審查以示尊重。

國民黨市議員周勝考反對，強調選舉和審查預算是兩碼子事，審查預算是議員的職責，「當一天和尚就要敲一天鐘」，應該交付委員會續審，才是對選民負責任的表現，況且市府預算大多是延續性，例如三環三線工程，就算新市長上任後有政策改變，可以選擇不執行或提送增列預算計畫、調整預算內容及動用第二預備金等方式因應。

該審就審vs.尊重新議員

國民黨團書記長林金結表示，預算案付委，如果無法完成二讀、三讀的程序，會期就結束了，新任議員是否要為上一屆的議會背書？他也反對付委。但民進黨市議員許昭興堅持付委審查，強調「該審就要審」；國民黨市議員黃永昌也說，議員必須有始有終，審查預算才是對市民負責。

各方意見僵持不下，期間兩度休息協商，民進黨市議員林秀惠提議預算案逕付二讀大會審查，不用再經過各委員會的小組審查，有多位議員附議，議長蔣根煌直到下午五點二十九分才上台，最後因沒共識就敲槌宣布散會，原本排定九天的分組審查預算期間不開會，留待十月三十日再討論，民進黨團決議這九天不領取出席費。