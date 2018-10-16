〈台北都會〉蕭曉玲批柯打假球 玩世紀大騙局

2018-10-16

指監委幫柯選前解套 坐視教育局違法

〔記者郭安家／台北報導〕前台北市長郝龍斌任內違法解聘中山國中前音樂老師蕭曉玲，前監委錢林慧君六年前已提糾正案，認定台北市政府違法，應撤銷原處分，但蕭曉玲遲未收到公文，乃於今年三月再度到監院陳情。蕭曉玲昨接受訪問時表示，大家以為監委王美玉是在幫她伸張正義，但事實是，王只是重複一次錢林慧君過去的調查結果，卻未針對市府未提供給她撤銷原處分公文，導致程序未完成，使她仍無法復職、無法對失職官員提告的根本問題，她質疑王美玉是在幫柯選前解套，並痛批柯根本是在打假球、打嘴砲轉型正義。

教局稱撤銷原處分 卻未給公文

蕭曉玲說明，之前承接此案的前監委錢林慧君，已於前一份調查報告寫得很清楚，她的解聘案行政過程，教育局涉偽造文書，應撤銷原處分、懲處相關失職人員。柯市府前廉政透明委員鄭文龍還曾依此召開聽證會，錢林慧君即便卸任監委，仍到場關心，反觀王美玉接手案子前未接觸她，當時也未出席聽證會，卻異常出現調查此案。

蕭曉玲：監委不願彈劾官員

蕭曉玲進一步指出，最骯髒的黑手是柯文哲，不願意懲處當年失職人員，今年還公開嗆她「不全然沒錯」，結果教育局只願意發新聞稿打嘴砲稱撤銷原處分，迄今不願將撤銷原處分公文給她，造成她至今仍無法申請恢復教職，也無法對失職官員提告。

嘆10年爭取權益 白忙一場

蕭曉玲痛批，她昨天沒去監察院參加記者會，是因王美玉不敢找她，王隱匿教育局迄今還未將撤銷原處分公文給她的事實，也不願彈劾教育局官員，根本在消費她，沽名釣譽、吹噓自己功勞，與教育局一同打假球，拐彎抹角幫柯文哲解套，坐視教育局違法；她感嘆十年來爭取權益，白忙一場，「柯文哲根本在玩世紀大騙局，打嘴砲轉型正義！」