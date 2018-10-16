〈北部〉花蓮推「好玩卡」 享百大商家優惠

2018-10-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕一卡暢遊花蓮！花蓮縣政府規劃十條旅遊行程及五條國旅卡行程，並推出以一卡通作為載具平台的「花蓮好玩卡」，串聯「食、宿、遊、購、行」等旅遊服務及多元支付工具，未來民眾只要憑卡消費，就能享有百大商家優惠，讓旅程更便利。

規劃15條遊程 首波2千張

交通部觀光局補助各縣市政府整合地方資源、推薦在地特色景點，提供「限時限地」交通和景點專屬優惠電子票卡服務。花蓮縣府今年主打十五條遊程、百大商家優惠及三項專屬好禮，並結合花蓮、台東兩地觀光特色，發行限定版「花蓮好玩卡」，首波共計二千張。

花蓮去年開始推動多元支付服務後，目前共有二百五十家商店加入行列，提供整合信用卡、行動支付及電子票證等付款方式，「花蓮好玩卡」因以一卡通作為載具，除可在花蓮使用享有額外優惠，外縣市亦可當作一般電子票證，提高「花蓮好玩卡」的使用率。

食宿遊購行 一卡暢遊花蓮

代理縣長蔡碧仲說，「花蓮好玩卡」將可帶領旅客漫遊花蓮，並結合台灣觀巴、台灣好行及洄瀾之心列車等大眾運輸，整合花蓮特色旅遊景點、旅宿業者地方名產及特色小吃業者，讓民眾更便利暢遊花蓮，深度體驗花東旅遊。

「花蓮好玩卡」推出的十五條遊程，其中二條路線可串連至台東，遊客將可欣賞縱谷美景，並入住台東市區飯店一晚；另外憑卡消費，可在花蓮一百家商家享有折扣，並加碼遠雄海洋公園門票套票、新光兆豐休閒農場購票贈奶酪及東大門夜市商家香榭城、福町本舖果汁買二送一等優惠。

花蓮縣政府表示，十一月起，也將在花蓮火車站設置影音互動裝置，提供花蓮好玩卡介紹，鼓勵民眾多多使用好玩卡，享受不用帶現金就能暢遊花蓮的智慧旅遊便利性。