〈北部〉《宜蘭》重陽禮金大方給 羅東、冬山人瑞領2萬

2018-10-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕明天是重陽節，宜蘭縣各鄉鎮市公所陸續發放重陽禮金，百歲人瑞以羅東鎮、冬山鄉「行情」最好，每人兩萬元紅包，另羅東鎮六十五歲以上長者可領一千元禮金，估計全鎮七分之一鎮民能夠領到。

縣府給8千重陽禮金 礁溪等5地發1萬2

宜蘭縣政府頒贈的重陽禮金，九十至九十九歲六百元禮券，有三千兩百七十五人受惠，百歲人瑞加發八千元禮金，全縣七十五人符合資格。

除了縣府的重陽禮金，十二鄉鎮市公所各訂有重陽禮金發放標準，與縣府禮金重複發放，由於各公所財政情況不一，發放金額也有差距，其中，羅東鎮、冬山鄉百歲人瑞禮金有兩萬元，礁溪鄉、五結鄉、宜蘭市、員山鄉、蘇澳鎮一萬兩千元居次，頭城、三星六千六百元。

蘇澳鎮今年加碼，七十至八十九歲從去年的三百元增至六百元，九十至九十九歲加碼至一千六百元，百歲人瑞從六千元加碼至一萬兩千元。鎮長陳金麟說，近幾年來物價上漲，鎮民代表會建議提高重陽禮金，推廣尊老觀念，與選舉無關。

羅東65歲可領1千 公所：老年人口逾15%

宜蘭縣各鄉鎮市發放重陽禮金以七十歲為標準，羅東鎮六十五歲就可領取，每人發一千元，八十歲以上兩千元，九十歲以上六千六百元，重陽禮金預算編列一千五百萬四千元，堪稱全縣最「優渥」。

羅東鎮公所解釋，羅東鎮人口數多，六十五歲老年人口比例超過十五％，才編列較多預算發放重陽禮金；另有鄉鎮首長坦言，重陽禮金只能多不能少，若隔年拿得少，易產生比較心理，引起怨言，即使知道會排擠其他重要預算，還是不得不編。