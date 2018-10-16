〈北部〉竹縣風味新竹文化節 集章換筆記本

2018-10-16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「風味新竹文化節」即日起到十一月十日全面開跑，新竹縣政府今年用「時光旅行」的概念，邀請來客在這段期間走訪境內獲文化部重點補助的七個地方文化館，並推出「時光旅行及張活動」，只要在收集七館中的四個文化館紀念章，即可在十一月十日成果展上兌換限量護照型筆記本。

縣長邱鏡淳說，這七個地方文化館分別是縣史館、竹東樹杞林文化館、五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館、尖石鄉原住民文化館、老湖口天主堂文化館、以及張學良故居，他們各有特色和魅力。

其中，被山林環抱的五峰張學良故居，除有陳年歷史的嘆息餘音，對面另有藝術之森的「森之蛹」地景，其特殊的取材和外觀，已是當地的最新必看熱點。

銜接故居和「泰雅公主美食市集」的清泉一號吊橋，是由最近才經藝術創作者康木祥帶領號稱「十八羅漢」的外役監受刑人所洗煉重生的。而在「泰雅公主美食市集」裡面，不僅可品嚐到當地原民特色風味餐，也有肥美碩大的當地當季蔬果可供來客打包帶走。

文化局長張宜真說，配合「風味新竹文化節」推出「時光旅行及張活動」，只要在收集到七館中的四個文化館紀念章，就能在十一月十日的成果展上兌換限量護照型筆記本。另外十一月十日當天下午兩點到四點半，在竹東文創藝術村內將有「闖關集章抽好禮」活動。