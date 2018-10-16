〈北部〉選將偷跑插旗 插到校園外惹議

2018-10-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選舉剩一個多月，但尚未進入法定競選期間，按規定不得懸掛競選旗幟，但近來苗栗縣內大街小巷已可看見許多參選人「偷跑」，沿路插競選旗幟，甚至「插旗」至國小外，引發家長抨擊政治介入校園。苗栗縣府環保局表示，若接獲民眾檢舉將發函要求參選人自行拆除，若屢勸不聽將派員強制拆除。

苗縣環局：要求參選人自拆 否則強拆

距離投票日倒數四十天，依照「苗栗縣總統副總統及公職人員選舉競選活動期間競選廣告物使用管理規則」規定，縣議員、縣長、鄉鎮市長選舉於投票日前十天內才得以於公共設施上懸掛競選旗幟，但已有許多候選人開始在馬路電桿、橋梁上、甚至學校周圍懸掛旗幟。

對於參選人違規「偷跑」掛旗，許多縣民感到反感並直言「破壞市容」，且許多旗幟僅以透明膠帶固定，若遇雨天或強風吹襲，隨時有掉落砸人危險，再加上過去曾發生競選旗幟遮蔽行車路線導致車禍案例，要求相關單位正視。

部分縣市已針對違規懸掛競選旗幟開罰或拆除，苗縣府環保局則表示，會加強宣導參選人自律，提醒必須遵守法定競選時間規定，未來若接獲民眾檢舉，將發函要求參選人自行拆除，若屢勸不聽將派員或協請各公所清潔隊強制清除。但環保局也說，過去並無開罰前例，未來也將採勸導方式。