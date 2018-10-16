〈北部〉頭份垃圾車晚到2小時 路邊成垃圾山

2018-10-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕太沒公德心！苗栗縣頭份市文化街路旁昨早驚見一座垃圾山，一百多包的垃圾堆置在路邊，幾乎漫到馬路上，伴隨撲鼻惡臭，民眾痛批缺德。

清潔隊：車輛故障未能即時發車

頭份市公所清潔隊表示，該處為定時定點收集垃圾區，但因垃圾車臨時故障未能即時發車，八點隨即派其他垃圾車支援清除，對於造成民眾不便表示歉意，但也呼籲民眾保持公德心，勿將垃圾隨意棄置。

頭份市公所清潔隊除每天定時垃圾車、回收車巡迴市區收垃圾，另也為體恤市民方便，於文化街、永貞宮、上地標公園、僑善國小旁設置四個固定垃圾收集定點，每週一至週五早上六點到八點會有垃圾車駐點收集垃圾。

百包垃圾棄路邊 路人痛批缺德

但昨天一早因垃圾車突然故障，清潔隊無其他閒置車輛支援，民眾於該定點不見垃圾車，竟將垃圾隨手丟置於路邊，短短兩小時就累積一百多包的垃圾，儘管清潔隊迅速派員清除，但路人看到也不禁痛批缺德，認為若無垃圾車應將垃圾帶走，而非任意棄置路邊交給別人善後。

清潔隊：隨意丟垃圾 最重罰六千

清潔隊表示，定點垃圾收集站維持垃圾不落地精神，民眾仍須於時間內將垃圾棄置於垃圾車內，呼籲民眾勿貪圖一時方便隨意亂丟垃圾，否則恐違反廢棄物清理法，最重可罰六千元。