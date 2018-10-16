〈北部〉尖石、五峰打造溫泉會館 波折多遲未開放

2018-10-16

記者廖雪茹／專題報導

天氣轉涼，泡湯暖呼呼好享受，新竹縣尖石、五峰原住民鄉擁有得天獨厚的溫泉資源，兩公所爭取原民會補助規劃的溫泉會館，但受到人力、專業限制等因素，卻是一波三折，至今無法開放泡湯，讓地方深感無奈、遊客直呼可惜。

尖石秀巒4間湯屋 缺經濟效益

其中，尖石鄉知名的秀巒野溪溫泉，屬於無色無味的碳酸氫鈉泉，新竹縣政府考量當地泉源豐沛，委託工研院地質鑽探，二○○六年挖掘到溫泉井；尖石鄉公所在二○○七年八月利用秀巒派出所附近一塊公有地，興建地下一層、地上一層建築物，施設兩個泡腳池，二○○九年七月取得建照，二○一五年一度短暫試營運。

之後，考量秀巒是前往鎮西堡、司馬庫斯等景點的中繼站，希望提供優質的溫泉住宿環境來拓展後山觀光，公所在二○一六年改建為四間溫泉湯屋，不過，因缺乏經濟效益，未開放使用，公所去年再提案向原民會爭取兩千萬元補助，就地擴建規模。

正向林務局爭取土地 增建8間

尖石鄉公所規劃將擴建八間湯屋，因屬增建案，需檢討土地建蔽率與容積率，因此工程發包後臨時喊卡，目前正在向林務局爭取撥用毗鄰的一塊土地，併入使用，以期符合建築法的請照規定，同時申辦溫泉興辦事業計畫許可。

尖石鄉公所經設課長劉經邦表示，希望今年底復工，保住補助款；工期預計八到十個月，完工後，取得使用執照、溫泉合法標章及水權，爭取明年冬天對外開放。

五峰清泉會館老舊 委外難產

五峰鄉桃山村的清泉溫泉也是碳酸氫鈉泉，日治時期開發、昔稱「井上溫泉」，早年以「溫泉試浴」美譽名列新竹八景，現在則是觀霧森林遊樂區的中繼站。

鄉公所早年興建的清泉溫泉會館，由於建物老舊，湧泉移位，加上原委外經營合約到期，於二○一○年歇業，公所在二○一七年十月委託經營案公告上網招標，廠商意願低，至今四度流標「難產」。

五峰公所將自營 盼下月試營運

五峰鄉代理鄉長靳邦忠說，為讓溫泉會館儘快開放，公所已決議自行經營，近日即將討論館內設施規劃及收費方式等，希望在十一月試營運。