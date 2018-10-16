〈北部〉《桃園》農博新屋5大展館 系列活動連番上

2018-10-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位於新屋區的桃園農博基地，以科技、文化及環保概念融入傳統農業，設置不同主題展區，六月展覽結束後，市府保留其中五大展館，接續管理的環境保護局規劃於本月及十一月間舉辦「永續農博─綠色桃花源」三場系列活動，有萬聖節主題園遊會、志工同樂會等，邀請民眾再訪農博基地享受微涼初秋。

展館活化利用 4館開放參觀

「保留展區原有特色，新增ＤＩＹ體驗活動」，環保局長沈志修表示，農博展期結束後，市府保留了「綠色方舟」、「客家工藝」、「四國文化」、「碳索生活」及「溫室饗宴」五大展館成為青農育成基地，並打造為農博公園，其中僅「溫室饗宴」尚未點交，另四館每週二至週日的上午十點至下午四點卅分均開館免費參觀，並有專人定時導覽；另有竹蜻蜓或斗笠彩繪、手工縫貓頭鷹或柿子、多肉植物種植及海洋生物互動彩繪等ＤＩＹ活動，但須提前透過網路預約，若名額未滿會開放現場報名，活動均免費。

月底萬聖節活動 有的已額滿

沈志修說，十四日剛結束的「碳索桃源嘉年華」吸引上千民眾參加，後續還有兩場大型活動，分別為廿七、廿八日兩天一夜的「萬聖節綠行動園遊會暨萬聖農博露一晚」，精彩活動有「點亮農博大遊行」、「不給糖就搗蛋」及「夜宿農博體驗」，露營活動已報名額滿，民眾仍可參加遊行等；十一月三日還有壓軸的「感謝有您志工同樂會」，將邀請農博期間辛苦的志工們重回農博基地敘舊，當天還有系列闖關活動及美食展，也邀請在地樂團演出，歡迎民眾前來同樂。